Москва, , 05:10 — REGNUM Президент США Джо Байден игнорирует насущные проблемы американцев, так как не имеет о них представления. Об этом сенатор-республиканец Рик Скотт заявил в эфире телеканала Fox News.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администрацию США Скотт сравнил с ребёнком, не желающим брать на себя ответственность. Именно Байден и Демократическая партия, полагает он, спровоцировали в стране высокую инфляцию, которая «больно бьёт» по населению.

«Он витает в мире грёз. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства», — заявил сенатор, говоря о Байдена.

По его словам, Байдену никогда не приходилось брать на себя риски или беспокоиться о том, как себя прокормить. Американский лидер совершенно не представляет, «с чем имеют дело люди».

Однако американцы, подчеркнул сенатор, сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин и еду, ни уровень преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в США наблюдается рекордная инфляция, многие политики заявляют об угрозе финансового коллапса. Байден при этом заявляет о сильной позиции доллара и экономических проблемах в других странах, но не в США.

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