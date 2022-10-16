Гавана, 16 октября, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Из-за блокады США в сельское хозяйство Кубы с августа 2021 года по февраль 2022 года прерваны поступления на суму около $230 млн. Об этом заявил глава по международным делам министерства сельского хозяйства страны Орландо Диас.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

По его словам, затронуты такие отрасли, как выращивание табака, фруктов и кофе, собирание меда и производства древесного угля. Последствия блокады, уточнил он, отражаются на экономике через потерю доходов от экспорта товаров и услуг, а также из-за географического удаления экономических партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель вновь осудил экономическую, торговую и финансовую блокаду, введённую США против его страны. Он подчеркнул, США «всегда готовы лгать и клеветать».

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