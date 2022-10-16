Москва, , 04:18 — REGNUM Сын одного из фигурантов дела о подрыве Крымского моста подтвердил информацию о его задержании. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фигурант дела о взрыве на Крымском мосту проживает в Херсоне, он бизнесмен, владеющий аграрной фирмой. Его фирма часто нанимала грузовые автомобили для перевозки сельхозпродукции и других товаров.

Сын фигуранта подтвердил информацию о задержании своего отца в телефонном разговоре. Сам он пояснил, что не верит в то, что его отец может быть каким-либо образом замешан в организации теракта. Ситуацию с задержанием он назвал неприятной новостью, но уточнил, что все грузы оформлялись официально и в соответствии с законодательством.

Напомним, ФСБ России заявило, что организатором теракта на Крымском мосту является главное управление разведки киевского режима. Взрывное устройство могло перевозиться в грузовике, упакованным в строительную плёнку. Груз с взрывным устройством сначала был отправлен из Одессы в порт Русе в Болгарии, затем в порт Поти в Грузии, а после этого в Армению. Фигурант, о котором идёт речь, подозревается в причастности к организации вывоза груза из Болгарии в Грузию.

Всего по делу о подрыве моста были задержаны пять граждан России, трое жителей территории б. УССР и гражданин Армении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель ООН в СКЦ прокомментировал версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста.

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