Пекин, , 04:30 — REGNUM Китайским гражданам следует покинуть территорию б. УССР из-за «серьёзной ситуации с безопасностью», с этим призывом выступил МИД КНР. Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times в Twitter.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

МИД Китая и китайское посольство призвали сограждан, остающихся на территории б. УССР, «усилить меры безопасности и эвакуироваться». В посольстве пообещали помочь гражданам с эвакуацией.

«В настоящее время сложилась серьёзная ситуация с безопасностью [на территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Китайских граждан призвали как можно скорее связаться с посольством и зарегистрироваться для эвакуации, либо предупредить дипмиссию о намерении самостоятельно совершить отъезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию б. УССР. В их числе, США, Япония, Египет, Узбекистан и другие.

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