Пекин, 16 октября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Все приготовления к XX съезду Коммунистической партии Китая (КПК) завершены, заявил 15 октября пресс-секретарь съезда Сунь Йели.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Съезд официально стартует в 10:00 по пекинскому времени (5:00 мск) в Зале народных собраний в Пекине и завершится 22 октября, сообщил Сунь. Повестка съезда была определена на подготовительном совещании, состоявшемся 15 октября днем.

Ожидается, что делегаты заслушают и изучат доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, изучат отчет о работе Центральной комиссии КПК 19-го созыва по проверке дисциплины, обсудят и примут поправку к Уставу КПК, а также изберут Центральный комитет КПК 20-го созыва и Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины 20-го созыва.

На заседании также был утвержден список членов президиума съезда. На встрече было утверждено, что Ван Хунин будет исполнять обязанности генерального секретаря съезда.

После подготовительного заседания комиссия по проверке полномочий делегатов провела заседание, а президиум съезда провел свое первое заседание, на котором было установлено расписание мероприятия.