Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Сооснователь социальной сети Truth Social, созданной экс-президентом США Дональдом Трампом, Уилл Уилкерсон рассказал о требовании политика передать акции его супруге Меланье Трамп. Об этом 15 октября сообщила газета The Washington Post.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждает Уилкерсон, он стал свидетелем телефонного разговора Трампа с другим сооснователем соцсети Энди Литински, от которого экс-президент США требовал передать акции супруге Трампа Меланье. По словам Уилкерсона, Литински отказался от предложения, на что Трамп обещал «разрушить компанию», если его требования не будут выполнены. Через некоторое время Литински был исключён из совета директоров и неясно, сохранил ли он свою долю акций.

Сам Уилкерсон в августе текущего года обратился в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США с жалобой на нарушение законодательства компанией-владельцем соцсети Trump Media & Technology Group (TMTG). После подачи жалобы и рассказа об этом прессе Уилкерсон был уволен из компании с формулировкой о якобы разглашении им конфиденциальной информации.

Напомним, социальная сеть Truth Social была создана Трампом после того, как в связи со штурмом здания Конгресса США сторонниками экс-президента 6 января 2021 года, аккаунты политика были заблокированы в Twitter и в других соцсетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси была готова напасть на бывшего президента Дональда Трампа в день штурма Капитолия, нанести ему тяжёлые травмы, и нести ответственность за последствия.

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