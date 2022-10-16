В Госдепе потребовали от Ирана освободить американских заключённых
Вашингтон, 16 октября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал Иран немедленно освободить всех заключённых американских граждан. С таким требованием выступил официальный представитель госдепа Нэд Прайс.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тюрьма
Прайс заявил в Twitter, что Иран несёт полную ответственность за безопасность «незаконно заключенных» американцев.
Он также отметил, что в США следят за информацией о пожаре в тегеранской тюрьме.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории тюрьмы Эвин в Тегеране произошел пожар. Здесь содержатся люди, осуждённые по политических делам, а также иностранные граждане и обладатели двойного гражданства.
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