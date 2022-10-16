Вашингтон, 16 октября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал Иран немедленно освободить всех заключённых американских граждан. С таким требованием выступил официальный представитель госдепа Нэд Прайс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Прайс заявил в Twitter, что Иран несёт полную ответственность за безопасность «незаконно заключенных» американцев.

Он также отметил, что в США следят за информацией о пожаре в тегеранской тюрьме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории тюрьмы Эвин в Тегеране произошел пожар. Здесь содержатся люди, осуждённые по политических делам, а также иностранные граждане и обладатели двойного гражданства.

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