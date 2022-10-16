Минск, , 03:21 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России, входящие в региональную группировку Союзного государства, продолжают прибывать на территорию Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

ВС РФ Mil.ru

«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территорию Белоруссии прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их встретили хлебом-солью и с военным оркестром.

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