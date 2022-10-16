Донецк, , 03:11 — REGNUM Боевики киевского режима обстреляли три района города Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по городу Донецку ВСУ было выпущено восемь снарядов. В 23:05 мск был зафиксирован первый обстрел со стороны населённого пункта Красногоровка. Были обстреляны Петровский и Кировский районы Донецка, по ним выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Через две минуты, в 23:07 мск, зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны населённого пункта Нетайлово. На этот раз киевские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Петровского района Донецка боевиками Киева.

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