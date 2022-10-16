Вашингтон, 16 октября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден с самого начала считал ошибочным предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс экономический план, но подчеркнул, что все решения должны зависеть от самих британцев. Об этом он сказал во время поездки в штат Орегон, сообщает пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Я не был единственным, кто считал, что это ошибка», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что развитие событий в Великобритании было вполне «предсказуемо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Independent со ссылкой на источники в парламенте королевства сообщило, что нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста уже в ближайшие «дни и недели».

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