Киев, , 02:53 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом в ночь на 16 октября сообщила городская администрация в своём телеграм-канале.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в городе звучат сирены воздушной тревоги, граждан просят срочно пройти в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась в центральной части, на юге и на востоке б. УССР. В частности, сирену воздушной тревоги услышали Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская области, а также оккупированная Киевом часть Запорожской области.

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