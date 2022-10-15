Порт-о-Пренс, 16 октября, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Самолеты вооруженных сил США и Канады доставили 15 октября бронетехнику и необходимые припасы Национальной полиции Гаити (НПГ) в качестве поддержки ее в борьбе с бандами, сообщает Reuters.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

«Это оборудование поможет НПГ в борьбе с преступниками, которые разжигают насилие и нарушают поток крайне необходимой гуманитарной помощи, препятствуя усилиям по сдерживанию распространения холеры», — говорится в сообщении.

Ранее специальный представитель ООН в этой стране Ульрика Ричардсон заявил о том, что жителей Гаити может ждать «голод» из-за блокировки доступа к крупному топливному терминалу, который устроили уличные банды.