Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, признался в попытках добиться мирного разрешения конфликта на территории б. УССР. Об этом сам предприниматель написал 15 октября в своём Twitter.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и, честно говоря, безуспешно», — заявил Маск в ответ на публикацию другого пользователя, предпринимателя Кима Доткома.

Бизнесмен Дотком одобрительно отозвался об усилиях Маска и осудил безрассудную внешнюю политику США в отношении Киева.

Напомним, Маск предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием и заявил, что риск ядерной катастрофы сегодня поднялся на самый высокий уровень за последние 60 лет.

Также Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на территории б. УССР, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в четырёх недавно воссоединившихся с Россией регионах снова будут проведены референдумы под наблюдением ООН. Этот вариант вызвал неадекватную реакцию у многих политических деятелей киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник назвал Маска спонсором терроризма в связи с тем, что принадлежащая Маску компания SpaceX продолжит оплачивать работу Starlink на территории б. УССР.

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