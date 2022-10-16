Москва, , 02:31 — REGNUM Два новых дорожных знака будут включены в правила дорожного движения, заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин 15 октября в беседе с агентством «Прайм.

Дорожные знаки, светофор, ПДД Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам Редина, два новых знака будут касаться электромобилей и движения автобусов, популярность которых в последнее время возросла, что создало необходимость обозначения специальных заправочных станций.

Такой знак будет содержать колонку и электрокабель. Он будет также касаться электросамокатов и других подобных средств.

Кроме того, в ПДД включат знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети. Речь в данном случае будет идти исключительно частных транспортных средств.

Изменения также коснутся обозначения платной парковки, в которые включат монету.