Кострома, 16 октября, 2022, 02:31 — ИА Регнум. В Костромской области после убийства полицейского возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность». По нему проходит ранее судимый 64-летний житель села Георгиевское.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены необходимые судебные экспертизы, — уточнили в ведомстве. — Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наряд полиции 15 октября 2022 года прибыл в село Георгиевское по сообщению о семейном скандале. Во время сопровождения в патрульную машину дебошир выстрелил в сотрудника полиции. Потерпевший скончался на месте происшествия, а стрелявший скрылся. Позже его задержали.

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