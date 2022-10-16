Гонконг, Китай, , 02:22 — REGNUM Санкции, введенные против России в связи с ситуацией на территории бывшей УССР, создают трудности для российских предпринимателей при осуществлении банковских операций в Гонконге, сообщает 15 октября South China Morning Post.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, оказание соответствующих услуг российским предпринимателям приостановлено британско-гонконгской банковской группой HSBC.

Как отметили в Управлении денежного обращения Гонконга — ведомстве, которое выполняет в Гонконге функции центрального банка, местные банки не обязаны соблюдать односторонние запретительные меры, введенные властями других стран. Тем не менее банки выполняют предписания во избежание осложнений из-за антироссийских санкций.