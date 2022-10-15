Бизнесмены из России сталкиваются в Гонконге с проблемами из-за санкций
Гонконг, Китай, 16 октября, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Санкции, введенные против России в связи с ситуацией на территории бывшей УССР, создают трудности для российских предпринимателей при осуществлении банковских операций в Гонконге, сообщает 15 октября South China Morning Post.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
Так, оказание соответствующих услуг российским предпринимателям приостановлено британско-гонконгской банковской группой HSBC.
Как отметили в Управлении денежного обращения Гонконга — ведомстве, которое выполняет в Гонконге функции центрального банка, местные банки не обязаны соблюдать односторонние запретительные меры, введенные властями других стран. Тем не менее банки выполняют предписания во избежание осложнений из-за антироссийских санкций.
«Несмотря на то, что Китай и Гонконг не присоединялись к санкциям Запада против России, имеются случаи, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть новые счета», — приводит издание слова генерального консула России в Гонконге.