Москва, 16 октября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, подтвердивший, что принадлежащая ему компания SpaceX продолжит оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, сохранил за собой статус спонсора терроризма. Соответствующее заявление 15 октября сделал глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Илон Маск

«Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток», — отметил Мирошник.

По мнению представителя ЛНР, попытка Маска отказаться от финансирования киевского режима, который «откровенно хамски» общался с Маском, предоставившим Киеву системы Starlink, была нормальной и понятной реакцией на хамство. Однако в итоге Маску не дали поступить таким образом.

Мирошник назвал киевский режим «болонкой, у которой есть хозяин». Этот хозяин, в лице властей США и Пентагона, является крупнейшим заказчиком Маска, поэтому на бизнесмена мгновенно оказали давление, как только «стоны» киевского режима дошли до Вашингтона.

В итоге Маск был вынужден взять на себя обязательства по финансированию спутниковой группировки Starlink для Киева, которая используется для поставок информации киевским боевикам. В ином случае Маск рисковал потерять крупнейшие заказы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская корпорация SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории б. УССР. Такое заявление сделал глава и основатель компании Илон Маск.