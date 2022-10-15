Киев, 16 октября, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в центральной, южной и восточных частях территории б. УССР, находящейся под контролем киевского режима. Карта воздушной тревоги была опубликована 16 октября СМИ, находящимися под контролем Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

На карте отмечены Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская области, а также оккупированная Киевом часть Запорожской области.

Официального подтверждения информации о воздушной тревоге нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась практически во всех областях территории б. УССР. Администрация Киевской области подтвердила нанесение ракетного удара по одному из районов.