Рим, , 01:38 — REGNUM Запад причастен атакам на «Северные потоки». Об этом постепенно становится известно всем, заявил на митинге лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы, — цитируют политика «Известия». — И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу».

При этом он напомнил, что Швеция засекретила расследование взрывов на газопроводах — с целью скрыть истинного виновника произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Швеция, ФРГ и Дания отказались от проведения совместного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Теперь каждая проведёт собственное расследование.