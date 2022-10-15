Киев, 16 октября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Ситуация для вооруженных формирований киевского режима складывается в направлении Артемовска (Бахмута) крайне тяжелая, заявил лидер режима Владимир Зеленский 15 октября в своем Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях — особенно бахмутское направление, где в последние дни держим позиции», — написал Зеленский.

Накануне, 13 октября, в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» взяла под полный контроль пригород Артёмовска (Бахмута) — поселок Иванград.