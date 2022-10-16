Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Созданная экс-президентом США Дональдом Трампом медиа-компания Trump Media & Technology Group могла нарушать законодательство о ценных бумагах. Со-основатель медиа-компании Уилл Уилкерсон также обвинил Трампа в давлении на руководство — для передачи акций своей супруге, пишет газета The Washington Post.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом, отмечается, что Трамп «угрожал» разрушить компанию, если требования не будут выполнены.

По данным издания, Уилл Уилкерсон, который ранее был уволен с должности старшего вице-президента Trump Media & Technology Group после общения с журналистами, направил соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.