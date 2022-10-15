Вашингтон, 16 октября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Созданная экс-президентом США Дональдом Трампом медиа-компания Trump Media & Technology Group могла нарушать законодательство о ценных бумагах. Со-основатель медиа-компании Уилл Уилкерсон также обвинил Трампа в давлении на руководство — для передачи акций своей супруге, пишет газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

При этом, отмечается, что Трамп «угрожал» разрушить компанию, если требования не будут выполнены.

По данным издания, Уилл Уилкерсон, который ранее был уволен с должности старшего вице-президента Trump Media & Technology Group после общения с журналистами, направил соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.