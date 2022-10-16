Лондон, , 01:23 — REGNUM Нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста уже в ближайшие «дни и недели», сообщает со ссылкой на источники в парламенте королевства The Independent.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание сообщает, что некоторые члены Консервативной партии страны могут уже на следующей неделе нанести визит к Трасс и указать ей на то, что она теряет поддержку консерваторов в парламенте, что означает, что «ее игре конец».

В частности, один из собеседников издания обратил внимание на то, что в Консервативной партии смещение бывшей главы МИД королевства рассматривается как нечто «неизбежное».

«Их интересуют два вопроса: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — подчеркнул еще один источник издания.

Его коллега подчеркнул, что отставка главы минфина Квази Квартенга было «последней отчаянной мерой» Трасс, у которой, тем не менее, уже не получится восстановить свои позиции.