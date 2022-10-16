Махачкала, , 01:18 — REGNUM Пять человек погибли в результате двух ДТП с разницей в несколько минут произошедших на одном участке автодороги в Дагестане. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Аварии произошли на автодороге Буйнакск — Унцукуль в Буйнакском районе. Сначала здесь столкнулись два легковых автомобиля «Лада-Ларгус» и «Лада-Приора». После столкновения автомобиль «Лада-Ларгус» загорелся и выгорел полностью. В ДИП погибли водитель «Лада-Приора» и пассажиры «Лада-Ларгус» — 41-летняя женщина и ребёнок 12-ти лет.

Во втором ДТП столкнулись два грузовых автомобиля. По предварительной информации, грузовик «МАЗ» из-за заноса совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель». В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Газели», их личности устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смертельных ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Обстоятельства происшествий уточняются.

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