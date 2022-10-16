Тегеран, , 01:15 — REGNUM Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о потерях из-за беспорядков в Тегеране. По данным информагентства Entekhab, ранения получили 850 представителей ополчения «Басидж».

Уточняется, что трое из них погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, ссылаясь на роль западных стран в провоцировании беспорядков по всей стране, заявил, что некоторые из участников беспорядков получали средства на свои банковские счета каждые 15 минут. По его словам, некоторые из участников беспорядков прошли обучение в зарубежных странах и получали оттуда средства.

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Напомним, иранское народное ополчение «Басидж» — это добровольческая организация полувоенного типа, члены которой наблюдают за соблюдением закона и религиозных норм. «Басидж» входит в состав Корпуса стражей Исламской революции.