Москва, 16 октября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Боевые расчеты космических войск ВКС РФ запустили космический аппарат «Космос-2560» с государственного испытательного космодрома Плесецк, заявили 15 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Ракета была запущена в 22:55 по московскому времени в штатном режиме.

«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — отметили в ведомстве.

В МО РФ также добавили, со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.