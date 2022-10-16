Прага, , 00:52 — REGNUM Второй энергоблок АЭС «Духованы», расположенной на юго-востоке Чехии, был внепланово отключён от сети. Об этом сообщил 15 октября пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

АЭС Дукованы. Чехия Petr.adamek

Как уточнил Бездек, энергетикам пришлось отключить второй энергоблок АЭС «Духованы» в связи с обнаружением нестандартных параметров при изменении одной из вспомогательных систем. Причиной для отключения стала неисправность главного запорного клапана.

«Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования», — пояснил Бездек.

Уточняется, что первый и четвертый энергоблоки АЭС будут эксплуатироваться полностью, а на третьем энергоблоке идёт плановая приостановка работу для замены топлива.

По словам Бездека, первый и четвертый энергоблоки данной станции остаются в полноценной эксплуатации, а на третьем энергоблоке происходит плановая остановка для замены топлива.