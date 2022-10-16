Кострома, , 00:51 — REGNUM В Костромской области задержанный мужчина выстрелил в полицейского во время сопровождения в патрульную машину. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что полицейские вечером 15 октября выезжали в село Георгиевское Межевского района — женщина сообщила о семейном скандале.

«Прибыв на место, сотрудники полиции пресекли противоправное поведение гражданина, однако при сопровождении его в патрульный автомобиль мужчина выстрелил в полицейского комендантского взвода из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия, — уточнили в региональном управлении МВД РФ. — Сотрудник от полученного ранения скончался».

Стрелявший позже был обнаружен в заброшенном здании в лесополосе. После оцепления и переговоров он добровольно сдался полицейским. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель.