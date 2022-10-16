Бильбао, Испания, , 00:37 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Мозамбика по футболу Рейнилду Мандава с оценкой 8.31 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча «Атлетик» (Бильбао) — «Атлетико» (Мадрид).

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

В матче с «Атлетиком» футболист отметился одним выигранным верховым единоборством и девятью удачными отборами. Точность передач Рейнилду составила 58%.

За «Атлетико» Рейнилду Мандава выступает с 31 января 2022 года после перехода из «Лилля» за 3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает мозамбикского футболиста в 25 миллионов евро.