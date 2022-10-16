Брюссель, , 00:36 — REGNUM Расследование относительно закупки Евросоюзом вакцин от коронавируса начато Управлением генерального прокурора Европейского союза (EPPO,) сообщает 15 октября Politico.

Вакцина Defense.gov

EPPO является независимым органом ЕС, отвечающим за расследование и судебное преследование финансовых преступлений, включая мошенничество, отмывание денег и коррупцию. В своем заявлении, опубликованном 14 октября, организация не уточнила, кто находится под следствием или какие из контрактов ЕС на вакцины интересуют следователей.

Однако два других наблюдательных агентства ранее привлекали внимание к одной конкретной сделке, связанной с контактами на высоком уровне между руководством Pfizer и фон дер Ляйен.

«Это исключительное подтверждение получено после чрезвычайно высокого общественного интереса. На данном этапе никакие подробности не будут обнародованы», — говорится в кратком заявлении организации.

В апреле 2021 года New York Times впервые написала о том, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альберт Бурла переписывались в преддверии крупнейшего контракта ЕС на поставку вакцин — до 1,8 миллиарда доз вакцины BioNTech / Pfizer. Согласно просочившимся ценам на вакцину, цена сделки, если бы она дошла до конца, достигала бы €35 млрд.

В сентябре Европейская аудиторская палата опубликовала отчет, в котором говорится, что Комиссия отказалась раскрыть какие-либо подробности личной роли фон дер Ляйен в переговорах о контракте с Pfizer.