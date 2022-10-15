Бильбао, Испания, 16 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. 15 октября мадридское «Атлетико» в матче 9-го тура испанской Примеры сезона 2022/23 одержало минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:0. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Единственный мяч на 47-й минуте встречи забил форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн после передачи Альваро Мораты. Желтые карточки получили Диего Симеоне, Хосе Мария Хименес, Альваро Мората, Ян Облак, Сауль Ньигес, Аксель Витсель и Иво Грбич.

Статистика матча («Атлетик» / «Атлетико»)

Удары 13/3

Удары в створ 3/1

Владение 60%/40%

Угловые 6/1

Нарушения 14/17

Составы команд:

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Альварес (Вивиан, 86’), Лекуэ, де Маркос, Беренгер, Сансет (Заррага, 80’), Муньяин (Гарсия, 67’), Уильямс (Вильялибре, 80’), Уильямс.

«Атлетико»: Облак (Грбич, 69’), Хименес, Савич, ЛУсеро, Мандава, Кондогбья, Де Пауль (Сауль, 69’), Коке (Витсель, 82’), Лемар (Феликс, 82’), Гризманн, Мората (Корреа, 69’).