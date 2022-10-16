Лейпциг, Германия, , 00:28 — REGNUM 15 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 одержал минимальную победу над берлинской «Гертой» со счетом 3:2.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после передачи Доминика Шобослаи — 1:0. Через пять минут Абду Диалло удвоил преимущество «быков» — 2:0. В конце первого тайма венгерский защитник Вилли Орбан довел счет до разгромного — 3:0. На 62-й минуте нападающий гостей Доди Лукебакио сократил отставание в счете ударом с пенальти – 3:1. Через две минуты черногорский форвард Стеван Йоветич установил окончательный счет – 3:2.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Бласвих, Симакан (Хенрихс, 61’), Орбан, Раум (Кампль, 61’), Айдара (Хальстенберг, 61’), Диалло, Форсберг (Поульсен, 72’), Шобослаи, Шлагер, Нкунку, Силва (Новоа, 72’).

«Герта»: Кристенсен, Рохель, Кенни, Кемпф, Платтенхардт (Миттельштадт, 46’), Сердар (Зельке, 83’), Тусар, Шуньич (Канга, 46’), Лукебакио, Рихтер (Эджуке, 59’), Йоветич.