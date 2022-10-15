Пальма-де-Майорка, Испания, 16 октября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. «Севилья» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержала минимальную победу над «Мальоркой» со счетом 1:0. Встреча проходила в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар».

Manutd.com «Севилья»

Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил 30-летний центральный полузащитник «Севильи» и сборной Сербии по футболу Неманья Гудель после передачи Иско. Желтые карточки получили Гонсало Монтиель, Маркао, Иньиго Руис, Эрик Ламела и Дани Родригес.

На данный момент «Севилья» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» с тем же количеством очков опустилась на 13-ю позицию.