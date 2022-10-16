Бергамо, Италия, , 00:18 — REGNUM 15 октября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Сассуоло» со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Марио Пашалич (45+1’ Брандон Соппи) и Адемола Лукман (46’ Брандон Соппи). Единственный гол «Сассуоло» на 41-й минуте забил греческий защитник Гиоргос Кириакопулос.

Составы команд:

«Аталанта»: Спортьелло, Мэле (Руджери, 81’), Околи, Демирал, Скальвини, Соппи (Зортеа, 81’), Копмейнерс, де Рош, Пашалич (Эдерсон, 66’), Мурьель (Хойлунн, 68’), Лукман (Бога, 68’).

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Феррари, Тольян, Эртич, Фраттези, Лопес, Торстведт (Траоре, 65’), Пинамонти, Д’Андреа (Берарди, 56’), Кириакопулос (Энрике, 65’).

«Аталанта», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, временно поднялась на первое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 12-ю очками остался на девятой позиции.