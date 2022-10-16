Мадрид, , 00:14 — REGNUM 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

На данный момент «Барселона» с семью победами и 22-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В последний раз «Барселона» и «Реал» играли между собой 24 июля 2022 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 1:0, а единственный мяч на 27-й минуте забил бразильский атакующий полузащитник Рафинья.