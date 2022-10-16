Тбилиси, , 12:45 — REGNUM В столице Грузии прошли похороны 13-летней Мариты Мепаришвили, трагически погибшей в результате несчастного случая в тбилисском парке, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Траурная свеча

Гражданская панихида состоялась в церкви Святой Троицы в Ваке, затем тело перенесли перенесли на теннисные корты (погибшая занималась теннисом), где его встретили апплодисментами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе выразили соболезнования семье погибшей. На похоронах присутствовали политики, как из правящей команды, так и из правительства.

Напомним, что 13 октября Мепаришвили погибла в только что отремонтированном фонтане в парке Ваке. Оппозиции требует отставки мэра Каладзе.