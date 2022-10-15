В Турции потушен пожар в 24-этажном жилом доме
Стамбул, Турция, 15 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в 24-этажном жилом доме в Турции. Об этом 15 октября сообщает телеканал NTV.
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Пожар
По данным журналистов, ЧП произошло в районе Кадыкёй в Стамбуле. В настоящее время пожар в жилом многоэтажном доме полностью потушен.
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в Турции в 24-этажном жилом здании произошел пожар.