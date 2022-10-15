Варшава, , 23:32 — REGNUM Прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» восстановили, так как технические службы Польши завершили ремонт поврежденного участка нефтепровода. Об этом 15 октября сообщила компания PERN (оператор польского участка трубы) на своем сайте.

Нефтепровод «Дружба» Transoil.by

«Техслужбы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся расследование причин инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Куявско-Поморском воеводстве Польши произошла утечка нефти из нефтепровода «Дружба». ЧП произошло в районе населённого пункта Журавицы.