Москва, , 23:14 — REGNUM 15 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Оренбургом». Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Сергей Паршивлюк (11’ Федор Смолов), Вячеслав Грулев (64' Арсен Захарян) и Роберто Фернандес (81' Денис Макаров). Голы «Оренбурга» забил 26-летний российский форвард Владимир Сычевой (25’ Ренато Гойкович, 52’ Брайан Мансилья).

«Динамо», одержав пятую победу в сезоне и набрав 20 очков, поднялось на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 18-ю очками опустился на девятую позицию.