Богота, 15 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. В департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 20 человек, сообщил 15 октября представитель транспортной полиции региона Альбертлан Агудело.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

«В 03:40 (11:40 мск) произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами перевернулся набок. В результате погибли 20 человек — 14 мужчин и шесть женщин», — приводятся его слова на сайте журнал Semana.

В настоящее время полицейские устанавливают причины происшествия. Согласно одной из версий, у автобуса были неисправны тормоза.