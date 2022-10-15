Лондон, , 23:06 — REGNUM 15 октября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Эвертоном» из Ливерпуля со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Харри Кейн (59’ пенальти) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (86’ Родриго Бентанкур). Желтые карточки получили Нил Мопе, Родриго Бентанкур, Дуайт Макнил, Идрисса Гейе и Виталий Миколенко.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Спенс, 90’), Дайер, Перишич, Ромеро (Санчес, 87’), Дэвис, Хейбьерг, Сон, Ришарлисон (Биссума, 52’), Бентанкур (Скипп, 90’), Кейн (Моура, 90’).

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Макнил, Миколенко, Коулман (Гарнер, 67’), Коуди, Онана, Ивоби, Гейе (Рондон, 81’), Грэй, Мопе (Калверт-Льюис, 66’).

«Тоттенхэм», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с десятью очками остался на 14-й позиции.