Грозный, , 22:42 — REGNUM Из плена ВСУ освобожден российский офицер-медик из Карачаево-Черкесии. Об этом 15 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы своих в беде не бросаем, — написал глава Чечни. — Не бросаем втройне, когда речь идет о тех, кто, жертвуя собой, сражается за общее дело».

По его словам, освобождение из плена офицера-медика из братской Карачаево-Черкесии стало этому наиболее ярким подтверждением.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором раненые спецназовцы говорят о желании поскорее вернуться в строй.