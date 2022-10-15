Москва, , 22:38 — REGNUM В Белгородской области во время занятия по огневой подготовке на полигоне двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт, в результате погибли 11 добровольцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — заявили в оборонном ведомстве.

Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — добавили в Минобороны.

В результате ответного огня были уничтожены оба террориста. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.