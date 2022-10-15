Москва, 15 октября 2022, 22:38 — REGNUM В Белгородской области во время занятия по огневой подготовке на полигоне двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт, в результате погибли 11 добровольцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.
В результате ответного огня были уничтожены оба террориста. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.