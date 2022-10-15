Франция поставит киевскому режиму ЗРК Crotale и РЛС GM200
Париж, 15 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Франция направит киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, передает газета Le Figaro.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
«Эффективная противовоздушная оборона не может функционировать без этой пары обнаружения и перехвата ракет», — пишет газета.
Отмечается, что также Париж рассматривает возможность отправки Киеву ракетных установок LRU, которое способно наносить удары на дальности до 70 км.