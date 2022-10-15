Париж, 15 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Франция направит киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, передает газета Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Эффективная противовоздушная оборона не может функционировать без этой пары обнаружения и перехвата ракет», — пишет газета.

Отмечается, что также Париж рассматривает возможность отправки Киеву ракетных установок LRU, которое способно наносить удары на дальности до 70 км.