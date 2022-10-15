Париж, , 22:13 — REGNUM Представители НАТО и Евросоюза должны высказываться о ядерном оружии более сдержанно. Об этом 15 октября сообщил в интервью Le Parisien министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, комментируя заявления должностных лиц западных альянсов об ответе в случае применения ядерного оружия.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, деэскалация требует «большой трезвости при выборе слов».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что подготовка к любым непредвиденным ситуациям, связанным с возможным применением ядерного оружия, идёт в Евросоюзе и входящих в него странах.