Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Американская корпорация SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории б. УССР, сообщил 15 октября основатель и глава компании Илон Маск.

Илон Маск (сс) jdlasica

«Хоть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать правительство [киевского режима]», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон.

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