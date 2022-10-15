Лондон, 15 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Автор серии фэнтезийных романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила соболезнования по поводу смерти актёра Робби Колтрейна. Об этом 15 октября сообщает портал TimesReporter.

The News International Робби Колтрейн

На своей странице в соцсети писательница разместила пост, в котором отметила, что больше никогда не встретит человека хотя бы отдалённо похожего на Колтрейна. «Он был невероятным талантом, совершенно уникальным», — подчеркнула Роулинг, добавив, что ей невероятно повезло с тем, что она была знакома и работала с покойным, а также «смеялась вместе с ним до упаду».

Напомним, Робби Колтрейн сыграл Рубеуса Хагрида в серии картин «Гарри Поттер». Актёр, которому в марте 2022 года исполнилось 72 года, скончался 14 октября 2022-го в больнице шотландского города Ларберт. Стоит отметить, что в сентябре 2020-го Колтрейн выступил в защиту Джоан Роулинг, которую представители ЛГБТ-сообщества обвинили в трансфобии. Тогда он заявил, что выступающие против писательницы «слоняются без дела, ожидая, когда их обидят».