Вашингтон, 15 октября 2022, 21:43 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска ядерной катастрофы за последние 60 лет.
По его словам, ежегодно «существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено.»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США и их союзники продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.
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