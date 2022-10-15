Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием из-за высочайшего риска ядерной катастрофы за последние 60 лет.

Илон Маск NVIDIA Corporation

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — написал он в соцсетях.

По его словам, ежегодно «существует шанс отличный от нуля, что оно будет запущено.»

«Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США и их союзники продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.

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