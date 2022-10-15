Лондон, 15 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. 15 октября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграл вничью с «Борнмутом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Tottenhamhotspur.com «Тоттенхэм» - «Борнмут» 4:0

Забитыми мячами в составе «Борнмута» отметились Доминик Соланке (2’ Филип Биллинг) и Джефферсон Лерма (29’ Доминик Соланке). Голы хозяев забили Исса Диоп (22’ Андреас Перейра) и Александар Митрович (52’ пенальти). Желтые карточки получили Бобби Рим и Тим Рим.

Составы команд:

«Фулхэм»: Бернд Лено, Тим Рим, Бобби Рид, Исса Диоп, Энтони Робинсон, Гаррисон Рид (Том Кэрни, 46’), Нескен Кебано (Харри Уилсон, 62’), Андреас Перейра (Карлос Винисиус, 87’), Даниэль Джеймс (Виллиан, 46’), Жоау Пальинья, Александар Митрович.

«Борнмут»: Нето, Райан Фредерикс, Крис Мефам, Адам Смит, Маркос Сенеси, Льюис Кук, Джефферсон Лерма, Райан Кристи (Джек Стейси, 89’), Маркус Тавернир (Джейдон Энтони, 75’), Филип Биллинг (Джордан Земура, 80’), Доминик Соланке (Киффер Мур, 89’).